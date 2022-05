Bolsonaro chega a maior patamar de intenções de voto desde janeiro de 2020, aponta Ipespe

Presidente oscilou um ponto percentual para mais, chegando a 32% na pesquisa estimulada; Lula mantém estabilidade em 44%

Clauber Cleber Caetano/PR - 26/04/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) oscila positivamente em nova pesquisa eleitoral do Ipespe



O Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) divulgou uma nova pesquisa eleitoral nesta sexta-feira, 13, na qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu 1 ponto percentual, atingindo 32% das intenções de votos, enquanto o seu principal oponente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve estável, em 44%. O patamar atingido pelo atual chefe do Executivo é o maior desde que a pesquisa passou a ser feita regularmente, em janeiro de 2020. O quadro é da pesquisa estimulada, quando uma lista de candidatos é apresentada para os entrevistados. Além deles, Ciro Gomes (PDT) pontuou 8%; João Doria (PSDB), 3%; André Janones (Avante), 2%; e Simone Tebet (MDB), 1%. Nenhum, não votaria, brancos e nulos somam 7% das intenções de voto, enquanto não sabem ou não responderam marcaram 3%.

Já na pesquisa espontânea, em que os entrevistados falam o nome do candidato que vem à cabeça, Lula pontuou 39% e Bolsonaro 29%. Já Ciro Gomes chegou a 3%; Doria. 1%; Simone Tebet, 1%; André Janones, 1%. Nenhum, branco e nulo somou 8% e não sabe ou não respondeu, 18%. A pesquisa também mediu o interesse da população brasileira pelas eleições de 2022, chegando a um resultado de que 69% das pessoas possuem muito ou algum interesse pela disputa eleitoral deste ano, sendo 53% muito interesse; 16% algum interesse; 15% pouco interesse; 15% não tem interesse; e 1% não sabe ou não respondeu.

Em um provável cenário de segundo turno, se a eleição fosse nesta sexta-feira, 13, Lula venceria com 54% dos votos contra 35% de Bolsonaro. Nenhum, não votaria, brancos e nulos somariam 10%. Em todos os cenários testados de segundo turno com o ex-presidente Lula, ele venceria as eleições. Em um cenário entre Bolsonaro e Ciro Gomes, o pedetista venceria com 43% dos votos, contra 40% do presidente. Já um pleito entre Doria e Bolsonaro, Bolsonaro se elegeria com 40% dos votos, contra 38% do tucano. A pesquisa foi realizada no período de 09 a 11 de maio e ouviu mill pessoas a partir de 16 anos de idade e de todas as regiões do país. As entrevistas foram feitas por telefone. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02603/2022.