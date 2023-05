Bolsonaro chega à PF para explicar suposta fraude em cartões de vacina

Ex-presidente será ouvido para explicar se adulterou dados sobre vacinação; seis pessoas estão presas, incluindo seu ex-ajudante de ordens

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto, auxiliado pelo tenente-coronel Mauro Cid, seu então ajudante de orden



O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde desta terça-feira 16, na sede da Polícia Federal , em Brasília, para prestar depoimento no inquérito que investiga esquema de fraude em cartões de vacina no sistema do Ministério da Saúde. A PF quer saber se foi a pedido dele os registros falsos de vacina contra a Covid-19 em seu nome e no nome da filha. Assessores pessoais do ex-presidente também tiveram registros falsos no cartão de vacinação. O suposto esquema foi descoberto a partir de quebra de sigilo telemático no aparelho telefônico do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ainda em 2021, sob a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na época, Cid passou a ser investigado sobre o vazamento de dados sigilosos de uma apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que teria sido visto pela Justiça como uma tentativa de ataque ao sistema eleitoral. No último dia 3 de maio, a residência de Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão em operação da PF que também prendeu seis pessoas, entre elas Cid e outros dois assessores pessoais do presidente. No mesmo dia, em conversa com jornalistas, o ex-presidente reafirmou que não tomou nenhuma dose de vacina contra a Covid-19.