Bolsonaro chora na posse de Michelle como presidente do PL Mulher: ‘Temos que sofrer para dar valor ao que está do nosso lado’

Dos Estados Unidos, ex-presidente fez discurso por videoconferência, falou em ‘momento difícil’ e ouviu ‘Parabéns a Você’ da plateia em comemoração pelo seu aniversário de 68 anos

Reprodução / Youtube PL Mulher Michelle Bolsonaro tomou posse nesta terça-feira, 21, como presidente nacional do PL Mulher



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tomou posse na manhã desta terça-feira, 21, como presidente nacional do PL Mulher, organização feminina vinculada ao Partido Liberal. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), esposo de Michelle, participou da cerimônia, realizada em Brasília. Por meio de videoconferência, o ex-mandatário, que está nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado, chegou a se emocionar, ao mencionar que gostaria de participar de forma presencial, e falou em “momento difícil”. “Hoje é um dia muito especial. Estamos ai com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família, mas a vida se faz em momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento para nós. E creio eu que esse momento difícil para todos os brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor ao que esta em nosso lado”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro finalizou sua mensagem mandando um abraços aos homens e um “beijo nas mulheres” e recebeu agradecimentos pelos apoio: “Eu te amo, meu velho”, disse a primeira-dama do governo passado. Michelle também pediu para que os participantes da cerimônia cantassem “Parabéns para você” a Bolsonaro, que completa 68 anos nesta terça. Em seu discurso, a esposa do ex-presidente também exaltou a trajetória do marido: “Um homem simples que se tornou um grande líder e que resgatou o amor e o patriotismo da nossa nação”, iniciou. Michelle também falou em “grande missão” de presidente o PL Mulher. “Darei o melhor de mim para o crescimento efetivo da participação da mulher na política brasileira. (…) Começaremos juntas a trabalhar para que no futuro sejamos também lembradas como mulheres que fizeram acontecer na história da política”, acrescentou.