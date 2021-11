Bolsonaro comenta suspensão das prévias do PSDB: ‘É o tal do voto eletrônico’

Após a crítica, presidente voltou a defender que o TSE deverá garantir a segurança das eleições de 2022 com urnas eletrônicas

Reprodução/YouTube/focodobrasil Jair Bolsonaro no cercadinho do Palácio do Planalto, em conversa com apoiadores



Em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira, 22, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou a suspensão das prévias do PSDB no último domingo e disse que a situação foi causada pelo voto eletrônico. “Viu a confusão ontem? Não vou falar disso porque não tenho nada a ver com o outro partido, mas deu uma confusão em São Paulo hoje”, disse o presidente. “É o tal do voto eletrônico”, ironizou. Na mesma conversa com apoiadores, Bolsonaro voltou a dizer que as eleições de 2022 serão seguras, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) convocou uma comissão para acompanhar todos os processos, desde a abertura dos códigos-fonte até a apuração dos votos. O PSDB esperava receber mais de 44 mil votos de militantes e parlamentares da legenda que se inscreveram para participar das prévias e decidir qual será o candidato oficial do partido à presidência da República em 2022, decidindo entre os governadores João Doria (São Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e o ex-senador Arthur Virgílio. Entretanto, menos de cinco mil votos foram computados. As prévias foram suspensas após falhas serem detectadas no aplicativo de votação. O caso deixou um impasse no PSDB, já que Doria defende a realização de novas eleições no próximo domingo, 28, e Leite gostaria que o pleito fosse estendido por mais 48 horas.