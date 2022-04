Bolsonaro concorda com Anitta após ela dizer que cores da bandeira ‘pertencem aos brasileiros’

Discussão foi parar nas redes sociais após a cantora usar uma roupa verde, amarela e azul no Coachella

Reprodução/Instagram/jairmessiasbolsonaro/GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Bolsonaro respondeu Anitta e fez uma provocação ao PT nas redes sociais



O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu a cantora Anitta neste sábado, 16, após ela fazer um comentário nas redes sociais visto como uma indireta aos seus apoiadores. “A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim”, escreveu a artista no Twitter. Bolsonaro compartilhou o post da cantora e declarou: “Concordo com a Anitta”. No Instagram, o presidente também falou do assunto e fez uma provocação ao PT, partido de Lula: “Nossa bandeira jamais será vermelha”.

A dona do hit Envolver fez a publicação depois de um show que realizou na sexta-feira, 15, no festival Coachella, nos Estados Unidos, no qual usou uma roupa verde, amarela e azul. Alguns apoiadores do presidente criticaram a cantora nas redes sociais por se apresentar com um figurino com as cores usadas pelo atual presidente em sua campanha política. A bandeira do Brasil e suas cores também estão sempre presentes em protestos e manifestações pró-governo. Nas redes sociais, Anitta se manifesta politicamente e deixa claro que é contra o atual presidente.