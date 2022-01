Bolsonaro confirma pré-candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo

Presidente disse que o atual ministro da Infraestrutura será uma ‘esperança’ para o Estado

Marcos Corrêa/PR - 01/01/2019 Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta quinta-feira, 13, que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, será pré-candidato ao governo de São Paulo. O chefe do Executivo deu a declaração durante sua live semanal, da qual o ministro participou. “Conversei com o Tarcísio, ele topou ser pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Eu posso falar dos três anos que ele esteve aqui comigo. No nosso governo ele tem feito um trabalho que é reconhecido por todos, é um tocador de obras, é um empreendedor e sabe dos problemas do Brasil todo”, disse Bolsonaro. “Logicamente não vai saber com profundidade de certos problemas do Estado, mas ele pode, sim, ser uma esperança para São Paulo. Ele ganhando as eleições, por ventura, vai fazer um trabalho semelhante ao meu, a começar pela escolha de seu secretariado”, completou.

Assista à live do presidente Jair Bolsonaro no programa Os Pingos Nos Is: