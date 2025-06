Bolsonaro convoca ato neste domingo na Avenida Paulista

Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o ato tem como tema “Justiça Já”; via está fechada e contará com dois trios elétricos

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A manifestação promete reunir figuras proeminentes do Partido Liberal, incluindo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Magno Malta (PL-ES)



Neste domingo (29), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou seus aliados em um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, marcado para às 14h. Ação é em resposta às acusações do Supremo Tribunal Federal (STF) de tentativa de golpe após as eleições de 2022. Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o ato tem como tema “Justiça Já” e busca defender Bolsonaro e seus aliados das investigações em curso. Para acomodar os manifestantes, a avenida estará fechada e contará com dois trios elétricos, cada um com capacidade para 100 pessoas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A manifestação promete reunir figuras proeminentes do Partido Liberal, incluindo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Magno Malta (PL-ES), e os deputados Altineu Côrtes (PL-RJ), Bia Kicis (PL-DF), Caroline de Toni (PL-SC), Gustavo Gayer (PL-GO), Luciano Zucco (PL-RS), Nikolas Ferreira (PL-MG), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Marco Feliciano (PL-SP). Além disso, governadores como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais e Jorginho Melo, de Santa Catarina são esperados para marcar presença. Com uma grande adesão de apoiadores já confirmada, a expectativa é que o evento se estenda até as 16h30.

Assista: