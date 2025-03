Bolsonaro critica agilidade do STF após ter julgamento marcado por suposto golpe: ‘Velocidade da luz’

Ministro Cristiano Zanin agendou para o dia 25 de março o julgamento que pode levar o ex-presidente a ser processado por suposto golpe de Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou descontentamento em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF) após o ministro Cristiano Zanin agendar para o dia 25 de março o julgamento que pode levá-lo a ser processado por suposto golpe de Estado. Em suas declarações, ele fez uma crítica à celeridade do processo, sugerindo que essa agilidade está relacionada à sua posição de destaque nas pesquisas eleitorais para 2026. Bolsonaro também apontou que o inquérito que o envolve apresenta diversas falhas e irregularidades. O julgamento, que ocorrerá de forma presencial, não se limita apenas ao ex-presidente, mas também inclui quatro ex-ministros de sua administração e outras personalidades ligadas ao seu governo.

A análise da denúncia, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), será realizada pela Primeira Turma do STF. Caso a denúncia seja aceita, os envolvidos no caso se tornarão réus, o que pode ter implicações significativas para suas carreiras políticas. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes, que terá a responsabilidade de conduzir a análise e decidir sobre a aceitação da denúncia. A expectativa em torno do julgamento é alta, dado o contexto político atual e as repercussões que uma possível condenação pode trazer para o cenário eleitoral do país.

Publicado por Sarah Paula

