Bolsonaro critica fala de Lula sobre classe média: ‘Quer interferir na vida das pessoas’

Petista disse que a classe média ostenta um padrão acima do necessário; Bolsonaro citou socialismo

Foto: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro criticou fala do ex-presidente Lula



O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que a classe média ostenta um padrão de vida “acima do necessário”. Em um evento promovido pela Fundação Perseu Abramo nesta terça-feira, 5, o petista disse que temos uma classe média que ostenta “um padrão de vida que não tem na Europa”. Ele afirmou também que “uma televisão já está bom” e não é necessário ter várias. Bolsonaro comentou as falas durante sua live nesta quinta-feira, 7. “Tem um candidato aí que criticou a classe média, [disse] que ela tem que se vigiar, não pode consumir tanto. É a mão do socialismo, esse pessoal quer interferir na vida das pessoas”, declarou. “Cada vez mais a gente vê esse candidato falando abobrinhas por aí, querendo interferir no que você tem em casa, até no tocante à televisão. É o mesmo cara que fala que a pauta de família e de valores é muito atrasada”, continuou Bolsonaro. O presidente também citou as falas em que Lula defendeu que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública. “Falou tanta besteira, inclusive defendeu abertamente o aborto. Para ele, abortar uma criança e extrair um dente é a mesma coisa”, concluiu.

