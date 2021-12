Bolsonaro critica Miguel Reale por pedido de impeachment: ‘Marionete da esquerda’

Autor do pedido que afastou Dilma Rousseff, jurista afirma que o presidente cometeu crime de responsabilidades na pandemia; Bolsonaro rebateu

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro rebateu Miguel Reale Jr.



O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou Miguel Reale Júnior por ter apresentado um pedido de impeachment contra ele e disse que o jurista é um “marionete da esquerda”. Um grupo de 18 juristas apresentou o documento nesta quarta-feira, 8, com base no relatório final da CPI da Covid-19. Reale Júnior foi um dos autores do pedido de impeachment que afastou a ex-presidente Dilma Rousseff. “Tudo balela. Tudo palhaçada. Não tem impeachment sem o povo na rua. Não tem denúncia de corrupção. Está lá o Miguel Reale Júnior, todo cara de embalsamado”, disse Bolsonaro durante live nesta quinta-feira, 9, ironizando as declarações feitas pelo jurista. “Cara, nada contra a tua idade porque eu vou chegar lá também, já estou meio coroa aqui, mas termina sua vida com dignidade, deixa de fazer o papel de marionete da esquerda, pelo amor de deus. Dá até vergonha de ver uma pessoa com essa idade aí”, completou. Em coletiva de imprensa após a entrega do pedido de impeachment, Reale Júnior afirmou que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade ao promover aglomerações, conspirar contra o uso de máscaras e entrar em confronto com governadores e prefeitos. Ele disse ainda que o presidente foi omisso e desdenhou da pandemia. “Ao mesmo tempo, fazia chacota da dor alheia e dizia ‘vamos parar com mimimi’, vamos parar de ter medo”, ressaltou.

Assista à live do presidente Jair Bolsonaro no programa “Os Pingos Nos Is”: