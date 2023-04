Bolsonaro descobre que será avô de um menino; veja o vídeo

Eduardo Bolsonaro mostra a reação do pai e da família em suas redes sociais; Heloísa Bolsonaro, esposa do parlamentar, está grávida pela segunda vez

Reprodução/Youtube Bolsonaro comemora, ao lado de Michele Bolsonaro, a notícia que será avô de um menino



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo neste domingo, 9, onde mostra a reação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao descobrir que será avô de um menino, ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Heloísa Bolsonaro, esposa do parlamentar, está grávida pela segunda vez. Heloísa e Eduardo são pais de Geórgia, de 2 anos. No vídeo, Bolsonaro desembrulha um ovo de páscoa confeitado com um bebê vestindo uma fralda azul. “Parabéns ao casal aí, que realmente se dedicou, trabalhou, se empenhou”, disse o ex-presidente. Bolsonaro é avô de quatro meninas: Luiza e Carolina, de Flávio; Julia, de Carlos; e Georgia, de Eduardo. O vídeo mostra ainda a reação de familiares da esposa do deputado. Veja o vídeo: