Bolsonaro desembarca em Moscou para encontro com Putin e empresários

Mandatário tem reunião com o presidente da Rússia marcada para esta quarta-feira, 15; visita acontece em meio à atritos dos russos com a Ucrânia

Reprodução/ TV Brasil Presidente foi recebido com honrarias ao chegar à capital russa



O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na cidade de Moscou, capital da Rússia, na manhã desta terça-feira, 15. O mandatário chegou à cidade por volta das 10h (horário de Brasília) e foi recebido com honras militares ao desembarcar do avião. Na próxima quarta-feira, 16, Bolsonaro irá se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Kremlin, sede do governo russo, e almoçar com o mandatário. Além disso, na agenda do presidente estão marcados encontros com empresários russos e irá depositar flores no túmulo de um soldado desconhecido. Uma reunião com o presidente da Duma de Estado, deputado Vyacheslav Volodin, também está na agenda de Bolsonaro. Na quinta, 17, o presidente deixará a Rússia rumo à Hungria. A visita acontece em meio à tensões entre a Rússia e a Ucrânia, com os russos posicionando tropas e gerando especulações sobre uma possível invasão da Rússia.