Bolsonaro deve participar de ato que marca 58 anos de golpe militar

Allan dos Santos participará virtualmente do evento em São Paulo; evento não consta na agenda oficial do presidente

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/03/2021 Marcha da Família com Deus pela Liberdade nasceu com o objetivo de deter a 'ameaça comunista' no Brasil



O presidente Jair Bolsonaro deve comparecer neste domingo, 20, a um ato na Praça dos Três Poderes organizado para comemorar os 58 anos da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A presença de Bolsonaro foi confirmada à Jovem Pan por interlocutores do chefe do Executivo. O evento não consta na agenda oficial do presidente. A Marcha, que surgiu em março de 1964, reuniu conservadores brasileiros que temiam a “ameaça comunista” e tinha como objetivo derrubar o governo de João Goulart, que defendia a realização de reformas de base no país. Em 1º de abril, apoiados pelo grupo, os militares aplicaram um golpe e destituíram Goulart.

No panfleto divulgado em grupos do WhatsApp, os organizadores pedem “jejum pela paz e liberdade”. O ato será realizada em pelo menos 10 cidades, incluindo em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Em São Paulo, o evento contará com a presença virtual do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Considerado foragido da Justiça desde outubro de 2021, Santos é alvo de processos que investigam a divulgação de fake news e ataques contra membros do Supremo Tribunal Federal (STF) relatados pelo ministro Alexandre de Moraes.

Confira o ‘flyer’ do evento:

Lista de locais onde o ato será realizado neste domingo, 20: