Bolsonaro deve ter alta na próxima semana após mais de 10 dias internado

Político está com quadro de erisipela e desconforto abdominal; segundo assessoria de imprensa, tempo de internação é normal para a doença

Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro Jair Bolsonaro está internado desde o último dia 6



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve receber alta hospitalar em São Paulo na próxima sexta-feira (17), após quase duas semanas internado com erisipela – uma infecção de pele causada por bactérias – e desconforto abdominal. A previsão é de que ele retorne a Brasília no mesmo dia e continue o tratamento médico em casa. A informação foi repassada pelo advogado e assessor Fábio Wajngarten, que tem sido o responsável por distribuir à imprensa os boletins médicos sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Ele garantiu que o período de internação de 13 dias, primeiro em Manaus (AM) e depois em São Paulo (SP), é considerado normal para casos do tipo. O boletim médico mais recente, divulgado na manhã desta quarta-feira (15), não menciona previsão de alta, mas informa que Bolsonaro “apresenta ótima evolução clínica” e segue recebendo antibióticos na veia, com “melhora progressiva do quadro infeccioso” na perna esquerda, o local acometido pela doença.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp