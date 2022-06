Bolsonaro diz que analisará oficio da Defesa: ‘Chegando no Brasil, vou conversar com o ministro’

Presidente participou da Cúpula das Américas, nos Estados Unidos, e elogiou o mandatário Joe Biden; Forças Armadas alegaram não se sentir prestigiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro encontrou com o mandatário norte-americano Joe Biden nesta sexta-feira, 10



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 10, que irá analisar o documento enviado pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a respeito das respostas técnicas que a Corte enviou às Forças Armadas. “Chegando no Brasil, eu vou conversar com o ministro da Defesa, para que ele me explique também o que aconteceu, com o seu corpo técnico”, afirmou o mandatário que pretende encontrar com Paulo Sérgio Nogueira, chefe da pasta. “Não podemos ter eleições, como está lá no ofício, no final, que eu li, sob o manto da desconfiança. E dá tempo. Não se fala no ofício em voto impresso, pelo o que eu vi, apenas de questões técnicas. Uma muito importante que foi da sugestão de uma apuração simultânea. Não sei porque não aceitam isso”, desabafou. A declaração do chefe do Executivo baseia-se nas informações divulgadas pelo ministério. Segundo a pasta, 39% das urnas eletrônicas não foram submetidas a teste público.