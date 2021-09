Bolsonaro diz que caminhoneiros vão encerrar protestos domingo: ‘Se passar vamos ter problema de abastecimento’

Presidente afirmou que movimento dos caminhoneiros foi ‘fantástico’, mas que manifestações podem causar consequências econômicas

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente elogiou movimento dos caminhoneiros



O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 9, que os caminhoneiros informaram que devem manter os protestos até o próximo domingo. O chefe do Executivo se reuniu com alguns representantes da categoria nesta tarde. Durante sua live semanal, Bolsonaro disse que avisou aos caminhoneiros que, caso o movimento continue após o domingo, os Estados podem enfrentar problemas de abastecimento. “Estive hoje a tarde com 12 caminhoneiros. Falaram que iam manter o movimento até domingo. É um direito deles”, afirmou. “Fui bem claro, se passar de domingo, na segunda ou terça-feira a gente vai ter um problema seríssimo de abastecimento. Influencia a economia, aumenta a inflação, e isso se volta contra nós, contra eles que fizeram o movimento e contra mim, que sou chefe de Estado”, completou. O presidente também elogiou a atitude dos caminhoneiros. “Fantástico o que eles fizeram por livre e espontânea vontade. Se movimentaram pelo Brasil, deram um recado enorme para todos nós, de todos os Poderes. E qual o recado que eles deram? Que nós devemos respeitar a Constituição”, declarou.

