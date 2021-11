Bolsonaro diz que eleição de delegado da PF na Interpol prova que Brasil ‘está bem com o mundo’

Presidente criticou a imprensa brasileira e ‘pessoal que insiste o tempo todo em tentar desacreditar o governo’

José Dias/PR Jair Bolsonaro falou sobre a eleição da Interpol em live nesta quinta-feira



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira, 25, que a eleição do delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza para a vice-presidência da Interpol nas Américas prova que o Brasil está bem no exterior. “É a prova que a gente está bem com o mundo. O pessoal insiste o tempo todo em tentar desacreditar o governo”, declarou. Urquiza obteve 55,8% dos votos 172 delegações credencias dentre os 195 países membros e venceu o delegado colombiano Jorge Luis Vargas Valencia, diretor-geral da Polícia Nacional. Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou a vice-presidência, que integra a Comissão Executiva do órgão. Durante sua live semanal, Bolsonaro também criticou a imprensa brasileira por publicar análises em que afirma que o país estaria isolado e lembrou que, em junho, o Brasil foi eleito para um assento não permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O presidente também mencionou que o brasileiro Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch foi eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos em novembro. “E agora, em uma eleição mais apertada, ganhamos a vice-presidência do comitê executivo da Interpol. É a primeira vez que o Brasil consegue encaixar uma pessoa nessa vaga”, concluiu.

