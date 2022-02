Bolsonaro diz que está ‘empenhado em proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia’

Presidente disse que embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia

José Dias/PR Presidente Jair Bolsonaro solicitou que brasileiros vão para Kiev



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 23, que está totalmente empenhado em proteger e ajudar os brasileiros que estão na Ucrânia. “Nossa Embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente”, escreveu em sua conta do Twitter. Com os ataques russos, o governo brasileiro solicitou que os brasileiros em território ucraniano, principalmente os que estão no leste do país e em outras regiões em conflito, mantenham contato diário com o governo brasileiro por meio da embaixada. Bolsonaro disse ainda que os cidadãos devem se deslocar para Kiev assim que as condições de segurança permitirem. “Disponibilizamos, ainda, para casos de emergência consular de brasileiros na Ucrânia e seus familiares, o número de telefone de plantão consular +55 61 98260-0610. Atenderemos todas as demandas com total empenho e prioridade”, concluiu.