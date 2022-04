Bolsonaro diz que há ‘90% de chance’ de Braga Netto ser candidato a vice

Presidente afirmou que ter um general do Exército traz ‘credibilidade e respeitabilidade’ para a chapa

Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro indicou que terá Braga Netto como vice



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 11, que há 90% de chance do general Walter Braga Netto ser candidato a vice na chapa para as eleições deste ano.”O meu vice atualmente é um general de Exército, então pode ser que eu continue – pode ser, não estou batendo o martelo aqui – com outro general de Exército. Isso dá credibilidade à nossa chapa, respeitabilidade à mesma”, declarou em entrevista ao Grupo Liberal. “90% de chance de ser o Braga Netto. Pronto, 90% Braga Netto, está fechado aí”, acrescentou. O general deixou o cargo de ministro da Defesa no último dia 31 para concorrer às eleições. Ele foi nomeado como assessor especial de Bolsonaro.

Nesta segunda, o presidente também comentou a decisão do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) de ser vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Tudo demonstra que vai ser eu e Lula. O Lula já fechou o time, já escalou o vice, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin, um ferrenho opositor de Lula por décadas, atacava o PT de tudo quanto é maneira, agora mudou. Se uniram pelo poder. Ou seja, se eram inimigos lá atrás e são amigos hoje, ou mentiam lá atrás ou mentem atualmente”, opinou. O presidente também voltou a falar em possível fraude no pleito eleitoral e questionou as pesquisas que apontam para uma vitória do petista no segundo turno. “Ninguém acredita em pesquisa, a não ser que esteja casada com possível fraude lá na frente. A gente espera que não haja fraude e trabalha para que ela não aconteça”, destacou.