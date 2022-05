Bolsonaro diz que há acerto para abertura de 1.250 vagas na PF e PRF: ‘Foi o que deu para fazer’

Número é menor que o anunciado pelo presidente anteriormente; mandatário afirmou que ‘os demais terão outra oportunidade’

Foto: Alan Santos/PR Número de vagas é menor que o prometido por Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 3, que serão abertas 625 vagas na Polícia Federal e outras 625 na Polícia Rodoviária Federal. “Ontem foi acertado mais 625 vagas para cada uma. Foi o que deu para fazer com o PLN 1. Os demais vão ter outra oportunidade, talvez ainda este ano, depois das eleições”, declarou o mandatário em conversa com apoiadores. Ele citou o projeto de lei aprovado pelo Congresso que destinou R$ 1,7 bilhão para bancar despesas com pessoal. Na segunda-feira, 2, no mesmo local, o chefe do Executivo anunciou que seriam 2 mil servidores convocados. “Mil para cada um dá? Faz um aditivo e pede mil vagas para cada lado, pode ser? Acabei de falar com o Caio [do Ministério da Economia]. Fala você também para resolver”, disse Bolsonaro em ligação para o ministro da Justiça, Anderson Torres.

A medida tem o objetivo de conter a insatisfação em setores da PF e PRF. Entidades que representam a categoria organizaram manifestações na semana passada e cobram que Bolsonaro cumpra as promessas de valorização dos profissionais de segurança pública. Eles pedem reajuste salarial e reestruturação das carreiras. Em nota divulgada na semana passada, os policiais afirmaram que o governo age com descaso e “total falta de vontade política para cumprir compromissos públicos firmados.”