Bolsonaro diz que lucro da Petrobras durante a crise é ‘estupro’ e aumento do combustível vai ‘quebrar o Brasil’

Presidente subiu o tom e fez um apelo para que a estatal não reajuste o valor dos combustíveis: ‘Só estão de olho no lucro’

Alan Santos/PR Presidente criticou lucro da Petrobras durante a crise



O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom com a Petrobras durante uma live nesta quinta-feira, 5, e afirmou que o lucro da estatal durante a crise é “um estupro”. “Eu não posso entender a Petrobras faturar horrores durante a crise da pandemia e agora guerra lá fora. O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um crime, é inadmissível. Eu posso estar equivocado, mas não consigo entender. Quem paga a conta desse lucro é a população brasileira”, declarou. “O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço dos combustíveis”, acrescentou. Bolsonaro também reafirmou que não vai interferir na estatal e disse que um eventual reajuste no valor dos combustíveis pode quebrar o Brasil.

“Muitas petroleiras mundo afora reduziram o preço, abaixaram a margem de lucro. Para que isso? Para ajudar o país a não quebrar. Mais um aumento de combustível pode quebrar o Brasil, e o pessoal da Petrobras não entende ou não quer entender. Só estão de olho no lucro”, ressaltou. “A gente apela para a Petrobras, não reajuste os preços dos combustíveis. Vocês estão num lucro absurdo. Se continuar tendo lucro dessa forma e aumentando o preço, vai quebrar o Brasil”, completou Bolsonaro.

Assista à transmissão da live do presidente Jair Bolsonaro: