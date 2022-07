Bolsonaro diz que preço dos combustíveis no Nordeste cairá de maneira gradativa

Presidente participou da Marcha para Jesus em Natal, no Rio Grande do Norte, e afirmou que os valores da gasolina diminuirá lentamente

Clauber Cleber Caetano/PR Presidente Jair Bolsonaro falou a apoiadores sobre o preço dos combustíveis e sobre o Auxílio Brasil



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do evento Marcha para Jesus em Natal, no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16, e conversou com apoiadores locais. Aos ‘bolsonaristas, o mandatário afirmou que os preços dos combustíveis no Nordeste sofrerá uma queda lenta e gradativa, chegando a uma paridade com os valores cobrados em outros lugares do país. “Vocês estão vendo o preço dos combustíveis caindo nas 4 regiões do Brasil. Aqui, no Nordeste, está mais devagar um pouco, mas chegará aos níveis de outros locais”, disse. O chefe do Executivo local também aproveitou para ressaltar que o valor do Auxilio Brasil aumentará, em decorrência da PEC das Bondades, promulgada na última quinta-feira – que possibilita ao governo federal ampliar os benefícios sociais aos brasileiros. “Promulgamos uma das emendas à Constituição que garante o Auxílio Brasil de R$ 600 para toda a população brasileira”, pontuou.