Bolsonaro diz se sentir ‘orgulhoso e feliz’ pelo indulto concedido a Silveira

Presidente afirmou que deputado federal foi ‘injustiçado’ e que seu decreto serviu para mostrar que a liberdade ‘não pode continuar sendo ameaçada’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/04/2022 Deputado Coronel Tadeu enquadrou o decreto de indulto da graça concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 28, que está “orgulhoso” e “feliz” por ter concedido o indulto de graça que concedeu ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). A declaração foi dada durante a entrega de títulos a produtores rurais no Pará. O parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por incitar a tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes da União e por coação no curso do processo, mas a sentença acabou suspensa pelo indulto presidencial. “Vocês viram durante a semana um ato do Presidente da República com uma pessoa que estava sendo injustiçada. Isso que eu fiz não é apenas para aquele deputado. É para todos vocês. A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada”, declarou o chefe do Executivo sobre o caso de Silveira.

“Vou dizer a vocês que me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo pela decisão tomada”, completou Bolsonaro. Na quinta-feira, 27, durante ato “pela liberdade de expressão” e em defesa do deputado federal, o presidente deu outra declaração no mesmo sentido. “Alguém acha que é fácil eu decidir a graça do deputado Daniel? Não faltou gente para cima de mim. ‘Você vai ter problema com o Supremo’, ‘olha as ações contra o governo que podem vir’. Eu não posso acreditar em retaliação”, afirmou. Além do evento em homenagem ao parlamentar, os deputados da Comissão de Justiça e Segurança Pública elegeram Silveira como vice-presidente do colegiado. Ele também se tornou titula da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa. As nomeações foram vistas por alguns como uma espécie de “afronta” à Suprema Corte.