Bolsonaro diz ter questionado Michelle sobre foto com mulher de Guilherme de Pádua

Em entrevista, presidente disse que primeira dama tirou mais de cem fotos e que não sabia quem era Juliana Lacerda

Reprodução/Cara a Tapa Bolsonaro disse que não ficou em Belo Horizonte para almoçar e que retornou à Brasília ainda no domingo



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ter questionado a primeira-dama Michelle sobre a foto tirada com Juliana Lacerda, que é esposa do ex-ator Guilherme Pádua, preso e condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez em 1992. A foto foi tirada no último domingo, 7, durante um culto na Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em entrevista ao jornalista Rica Perrone no podcast Cara a Tapa, Bolsonaro afirmou que conversou com Michelle, que, por sua vez, disse ter tirado mais de cem fotos e que não sabia que Juliana Lacerda estava no local. “Não almocei lá e a Michelle ficou. Eu conversei com ela depois que saiu a matéria, porque apareceu uma foto dessas com a tal esposa do Guilherme de Pádua. Então, ela falou: ‘eu tirei umas cem fotografias, então não sei quem tirou comigo’. Ela [Juliana] não falou quem ela era, e no almoço tem uma mesa reservada com os familiares do pastor Valadão”, afirmou Bolsonaro, informando que não ficou no local e que retornou a Brasília enquanto Michelle ficou na capital mineira para almoçar com a família do pastor Márcio Valadão. O assassinato de Daniella voltou aos holofotes com o lançamento do documentário ‘Pacto Brutal‘ que conta a história do crime.