Bolsonaro é internado para exames em São Paulo

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/07/2023 O ex-presidente Jair Bolsonaro em evento em São Paulo



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quarta-feira, 23, para exames de rotina. Segundo seu advogado e ex-ministro Fabio Wajngarten, os exames “têm por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo”. Ele cita que o ex-presidente tem sintomas e acompanhamentos médicos devido a sequelas da facada que sofreu em 2018. Nesta terça, Bolsonaro foi convocado pela Polícia Federal a prestar depoimento no próximo dia 31 de agosto nas investigações da suposta venda de presentes recebidos durante seu mandato e sobre um grupo de mensagens com empresários que teriam discutido tentativa de golpe de Estado.