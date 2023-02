Bolsonaro e Trump confirmam presença em evento conservador nos Estados Unidos

Informação foi confirmada pelo deputado e filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, através das suas redes sociais; convites comercializados na internet para a conferência ultrapassam os R$ 150 mil

Alan Santos/PR Ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu a reeleição de Trump; norte-americano devolveu o apoio durante as eleições no ano passado



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, vão se encontrar no megaevento conservador que acontecerá em Washington, em solo norte-americano, entre os dias 1 e 4 de março. A informação foi confirmada pelo filho do ex-chefe do Executivo e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que compartilhou nas redes sociais o convite feito pelo diretor executivo do CPAC – Conferência de Ação Política Conservadora, na tradução livre -, Matt Schalp. “O CPAC EUA anuncia que os presidentes @jairbolsonaro e Donald Trump estarão no mesmo palco pela 1ª vez num evento político”, publicou o parlamentar. Nas redes da conferência, uma foto dos dois ex-presidentes foi compartilhada com a seguinte legenda para Bolsonaro: “Muitos o chama de ‘Donald Trump’ da América do Sul. Aqui, na CPAC, o chamamos de amigo. Acompanhe Jair Messias Bolsonaro nos dias 1 a 4 de março, em Washington, nos Estados Unidos“. Na internet, ingressos para participar da conferência estão sendo comercializados a US$ 295 – ou R$ 1.539, na cotação atual -, mas autorizações a categorias especiais, que dá direito à presença nos encontros e jantar com os palestrantes – tanto Trump, quanto Bolsonaro – ultrapassam os R$ 150 mil – com a venda por US$ 30 mil. O ex-presidente do Brasil está em solo norte-americano desde os últimos dias de seu mandato presidencial e já sinalizou que pretende voltar ao país nas próximas semanas.