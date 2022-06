Bolsonaro fala em CPI para investigar diretoria da Petrobras

Presidente disse que articula, em parceria com Arthur Lira (PP-AL), uma resposta ao aumento dos preços da gasolina e do diesel anunciada nesta sexta-feira, 17, pela estatal

Foto: Alan Santos/PR Mais cedo, pelo Twitter, Bolsonaro havia dito que Petrobras poderia levar o país para o caos



Em sua primeira declaração pública após o anúncio de reajuste dos preços da gasolina e do diesel feito pela Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a cúpula da Câmara dos Deputados e o governo federal pretendem propor a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Casa para investigar a diretoria da estatal. A afirmação foi feita em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal, capital do Rio Grande do Norte. “Conversei há alguns minutos com Arthur Lira, ele está nesse momento reunido com líderes partidários, e a ideia nossa é propor uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o seu conselho administrativo e fiscal. Queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles.”

Na avaliação de Bolsonaro, é “inconcebível” que a Petrobras conceda um reajuste no momento em que os preços dos combustíveis estão “lá em cima”. “Esse reajuste destrói a economia brasileira, leva inflação para toda a população”, acrescentou o presidente. Em outro trecho da entrevista, o chefe do Executivo federal disse que a estatal “não se preocupa com o social, se preocupa apenas com o lucro”. O presidente da Câmara, Arthur Lira, subiu o tom contra o presidente da petroleira, José Mauro Ferreira Coelho, pediu sua renúncia imediata e afirmou que o dirigente “trabalha sistematicamente contra o povo brasileira”. Na segunda-feira, 20, os líderes partidários da Casa devem se reunir para, segundo Lira, uma discussão sobre como alterar a política de preços da empresa.