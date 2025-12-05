‘Bolsonaro falou, está falado’, diz Valdemar sobre indicação de Flavio ao Planalto

Beto Barata/PL Brasília/ DF, 25.05.2023 - PL MULHER - O Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Presidente de Honra do PL, Jair Bolsonaro,



O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o filho mais velho, Flavio (PL-RJ) para tentar a Presidência em 2026. “Nosso Capitão ratificou a candidatura. Bolsonaro falou, está falado”, disse Valdemar.

O primogênito não era considerado um dos favoritos por especialistas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é tido como o nome mais forte para disputar o Planalto com Lula e conta com forte apoio de líderes do Centrão, do mercado financeiro e do agronegócio.

Mais popular que o irmão entre os bolsonaristas, Eduardo perdeu força ao deixar o Brasil e articular sanções contra o país nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é citada por “suavizar” a imagem do bolsonarismo e pelo potencial de conquistar o voto feminino. A falta de experiência política, no entanto, pesa contra ela, que entrou em rota de colisão com os enteados e fez o PL retirar apoio a Ciro Gomes na corrida pelo governo do Ceará.

Experiente na política, o senador Flavio Bolsonaro, que está na Casa Alta do Congresso desde 2019, dialoga mais com o centro, e até com a esquerda, do que os irmãos. A característica mais pragmática tende a ajudar na construção de alianças, mas deve sofrer rejeição da ala mais radical bolsonarista.

Prisão de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, em 25 de novembro, o início imediato do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ordem ocorre após a Primeira Turma da Corte rejeitar o último recurso da defesa e declarar o trânsito em julgado da ação penal que condenou a cúpula do antigo governo por tentativa de golpe de Estado. O ex-mandatário começa a cumprir sua sentença de mais de 27 anos de reclusão nas dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

A decisão judicial encerra a fase de recursos e define uma logística complexa de custódia, separando os condenados em diferentes instalações civis e militares pelo país, conforme suas prerrogativas e patentes. Bolsonaro permanecerá detido em uma “Sala de Estado-Maior” na sede da PF em Brasília, uma prerrogativa legal que assegura acomodações distintas de celas comuns. A ordem de Moraes inclui a exigência de uma equipe médica disponível em tempo integral para monitorar a saúde do ex-mandatário.

