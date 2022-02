Na Rússia, Bolsonaro homenageia soldados soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial

Durante visita à Rússia, presidente participou de homenagem no Túmulo do Soldado Desconhecido, entregando uma coroa de flores que carregavam as cores da bandeira brasileira

Alan Santos/PR Presidente visitou o local nesta quarta-feira, 16, durante sua viagem à Rússia



Em seu segundo dia da visita oficial à Rússia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma homenagem aos soldados soviéticos que morreram durante os confrontos da Segunda Guerra Mundial. O evento aconteceu nesta quarta-feira, 16, no Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento próximo ao Kremlin que foi erguido em memória dos combatentes soviéticos. Ao lado de sua comitiva, Bolsonaro prestou um minuto de silêncio, que foi seguido pela execução do hino nacional brasileiro e da entrega de uma coroa de flores com as cores da bandeira do Brasil. O monumento foi erguido em 1966, quando as cinzas de um militar foram transferidas de uma sepultura comum para o local. Em 1967, foi inaugurado o memorial, que tem como símbolo principal a chama eterna. Bolsonaro chegou ao país na terça-feira, 15, e fou recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov. Nesta quarta, o mandatário se encontrará com o presidente Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, o chanceler Carlos França o ministro da Defesa Walter Braga Netto se encontrarão com os titulares das mesmas pastas no governo russo: Sergey Lavrov e Serguei Choigu.

*Com informações da EFE