Bolsonaro ironiza ato na USP: ‘Constituição é melhor que qualquer pedaço de papel’

Presidente levou exemplar do conjunto de leis para sua transmissão ao vivo e questionou apoio do Partido dos Trabalhadores à carta pela democracia

Alan Santos/PR - 24/05/2022 Presidente Jair Bolsonaro questionou apoio do PT à carta em prol da democracia



O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou sua tradicional transmissão ao vivo às quintas-feiras neste dia 11 de agosto e falou sobre o ato de leitura da carta pela democracia que ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Para comentar o caso, o mandatário levou consigo um exemplar da Constituição Federal de 1988 e questionou o apoio do Partido dos Trabalhadores ao ato realizado: “Já que o símbolo máximo do PT [o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva] assinou a carta, juntamente de sua jovem esposa, eu pergunto: o PT assinou a Constituição de 88?”. Na ocasião, a bancada da sigla de esquerda optou por não assinar com a criação da nova constituinte. O chefe do Executivo lembrou da realização da ‘Carta aos Povo Brasileiro’ em 2022, produzida pelo petista após vencer as eleições presidenciais, e renomeou o manifesto como ‘Carta à Corrupção’. “Fazer cartinha, servir de passaporte para dizer que é bom moço, não funciona”, declarou. Por fim, Bolsonaro pontuou possíveis incoerências dos signatários da carta em prol da democracia em participar de um ato que visa reforçar o estado democrático de direito, mas por defenderem a restrição da liberdade durante a pandemia da Covid-19. “Vários dispositivos da Constituição foram violados, foram coniventes”, acusou.