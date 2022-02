Bolsonaro ironiza o STF e diz que nunca prendeu deputado ou desmonetizou conta em rede social

Presidente da República também mirou sua artilharia para Lula, declarando que não tem projeto que visa controlar a mídia

Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia em Jucurutu-RN



O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou na cidade de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, durante visita à barragem de Oiticica, nesta quarta-feira, 9, e voltou a confrontar o Supremo Tribunal Federal (STF). Sem citar a Corte nominalmente, o chefe do Executivo federal disse que “não prendeu nenhum deputado” , em alusão à prisão do parlamentar Daniel Silveira (PSL-RJ) e que “não desmonetizou a página de ninguém”. A fala refere-se às ações do ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das Fake News. “Eu não prendi nenhum deputado. Não desmonetizei página de ninguém. Não ameaço ninguém, mesmo os que me ofendem, os que me atacam. E, se tiver algo contra alguém, será no campo da injúria, calúnia e difamação. Nunca a prisão. Em momento algum, uma só palavra minha, um só gesto, uma só ação, um só projeto, seja o que for, visou ou visa controlar a mídia. Isso não existe da nossa parte”, afirmou.

A fala do mandatário direcionada a Alexandre de Moraes ocorre dias após um encontro entre ambos. Na última segunda-feira, 7, um encontro entre as autoridades ocorreu no Palácio do Planalto. O magistrado entregou um convite a Bolsonaro para participar da reunião de posse de Edson Fachin e Alexandre de Moraes como novo presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respectivamente. Em 28 de janeiro, o comandante do Planalto também descumpriu uma intimação realizada por Moraes e não depôs à Polícia Federal no inquérito que investigava o vazamento de uma investigação sobre um suposto ataque hacker aos sistemas do TSE.