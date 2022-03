Bolsonaro lançará pré-candidatura à reeleição no próximo dia 26

Presidente ressaltou que ainda não houve uma definição quanto ao nome que irá compor a chapa presidencial: ‘Vamos esperar um pouco mais’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a jornalistas nesta quarta-feira, 16, que sua pré-candidatura à reeleição está confirmada para o próximo dia 26 deste mês. “O meu caso é diferente dos demais porque tenho um país a administrar. Pretendo, sem ser neste sábado, no próximo sábado, lançar a minha pré-candidatura em Brasília”, afirmou o mandatário à TV Ponta Grossa. Ao ser questionado sobre o nome que irá ser seu vice, o atual comandante do Planalto ressaltou que a escolha ocorrerá em torno de alguém que possa ajudá-lo a administrar o país. “Não é um vice para ajudar a ganhar eleição”, afirmou. O presidente comentou que será preciso “esperar um pouco mais” para a divulgação do nome, pois “tem muita gente querendo”. “Vai ser um vice à altura de representar o presidente nas suas vacâncias. Essa que é a intenção”, pontuou. A cerimônia deverá ocorrer na sede do Partido Liberal, em Brasília.