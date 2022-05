Bolsonaro lidera com 40% intenções de voto no Rio Grande do Sul; Lula tem 34%

Levantamento foi feito pelo Paraná Pesquisas entre os dias 15 e 20 de maio

Foto: Alan Santos/PR Presidente da República Jair Bolsonaro em evento com o Movimento Escolas Abertas



Um levantamento do Paraná Pesquisas sobre as intenções de votos no Rio Grande do Sul para o Executivo Federal apontou que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), lidera o quadro no Estado, com 40% das intenções, contra 34% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O resultado foi alcançado na pesquisa estimulada, quando os entrevistados recebem uma lista com o nome dos candidatos. Atrás deles, Ciro Gomes (PDT) pontuou 6,4%; João Doria (PSDB), 2,1%; Simone Tebet (MDB), 0,9%; e André Janones (Avante), 0,8%; Vera Lúcia (PSTU), 0,6%. Além deles, Pablo Marçal (Pros), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Eymael (DC) e Luciano Bivar (União) somaram 1%. Não sabe ou não respondeu ficou em 6,1% e brancos e nulos somam 7,8%.

Já na pesquisa espontânea, em que os entrevistados falam o nome que lhes vem a cabeça, sem receber lista de nomes dos pré-candidatos, Bolsonaro continuou liderando, com 24,6% das intenções de votos. Lula ficou com 20,2%; Ciro fez 1,7%; Eduardo Leite (PSDB) aparece com 0,4%; Doria, 0,4%. Todos os outros nomes juntos somam 0,9%. Nesse segundo cenário, não sabe ou não respondeu ficou em 45,4% e brancos e nulos somaram 6,6%. A pesquisa foi feita com 1540 eleitores com mais de 16 anos de idade, em 62 municípios e durante os dias 15 e 20 de maio. A confiança é de 95%, com margem de erro de aproximadamente 2,5% para mais ou para menos.