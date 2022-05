Bolsonaro liga para Ministério da Economia e pede para dobrar convocações para PF e PRF

Presidente prometeu aos apoiadores que o número de novos profissionais nas corporações irá aumentar de 500 para 1 mil novas nomeações

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro (PL) prometeu que irá dobrar o número de nomeações para a PF e a PRF



O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores nesta segunda-feira, 2, e prometeu que irá resolver uma demanda sobre o número de vagas em concursos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O novo número passará de 500 para 1 mil em cada corporação. “Mil para cada um dá? Faz um aditivo e pede mil vagas para cada lado, pode ser? Acabei de falar com o Caio [do Ministério da Economia]. Fala você também para resolver”, prometeu o chefe do Executivo. Bolsonaro também argumentou que a nomeação de novos servidores para a PF e para a PRF torna-se “lucrativa”, já que a disponibilidade de contar com novos colaboradores trará um maior número de apreensões e operações no combate À corrupção da PF e da PRF. “Por isso um cara de nove dedos disse que não gosto de gente, só gosto de polícia”, ironizou o mandatário. A afirmação refere-se à fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que declarou que o comandante do Planalto “não gosta de gente, só de polícia”.