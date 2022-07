Bolsonaro, Lula, Ciro e Tebet estarão na Bahia para comemorações de independência

Presidenciáveis optam por passar o dia da Independência da Bahia no Brasil na capital baiana; distância dos entre os pré-candidatos será de apenas 3,4 quilômetros

MAX HAACK/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/07/2022 Presidente Jair Bolsonaro participa de evento na capital baiana nesta sexta-feira, 01.



No sábado, 2, é celebrada a Independência do Brasil na Bahia e os candidatos à presidência da República lá estarão para cumprir suas agendas de pré-campanha. O presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhará João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania e atual pré-candidato ao governo do Estado, na “Segunda Motociata pela Independência”. A concentração ocorrerá no Farol da Barra, às 8h. “Vamos mostrar que a pesquisa que vale é o povo nas ruas”, diz o vídeo produzido pelo diretório do Partido Liberal da Bahia. Líder das pesquisas nas intenções de voto para o pleito federal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará de um ato ao lado do atual governador baiano, Rui Costa (PT), na Arena Fonte Nova. Do local sairá um cortejo cívico entre os bairros Lapinha e Campo Grande, que contará com a participação do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do pré-candidato petista a suceder Costa, Jerônimo Rodrigues.

A assessoria da senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata da terceira via ao Planalto, confirmou a presença da parlamentar nas festividades. O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, divulgou, em seu perfil no Twitter, que participará de uma caminhada ao lado da emedebista a partir das 7h, no Largo da Lapinha. “Venha caminhar com Simone Tebet e Roberto Freire”, diz a imagem divulgada pelo ex-parlamentar. O caso de Tebet possui uma particularidade, uma vez que o seu partido, o MDB, apoia a candidatura do petista Jerônimo Rodrigues na Bahia. Por fim, o ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável do PDT, publicou em suas redes sociais que já se encontra em Salvador e que participará festejos. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa do pedetista para saber detalhes de sua agenda, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.