Bolsonaro nega possível demissão de Carlos França: ‘Nenhum ministro está na marca do pênalti’

Presidente disse que ‘nem passou pela cabeça’ substituir o comando do Itamaraty e afirmou que os novos ministros estão ‘indo muito bem’

Foto: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro deu a declaração durante live nesta quinta-feira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesta quinta-feira, 28, que tenha cogitado trocar o comando do Ministério das Relações Exteriores e disse que “nenhum ministro está na marca do pênalti”. “Nem passou pela minha cabeça. Nenhum ministro está na marca do pênalti. Nenhum ministro eu tenho conversado ultimamente para falar para ele: ‘olha, o que está acontecendo aqui?, você está certo ou não está’, nada”, afirmou o mandatário durante sua live semanal. Bolsonaro comentou uma notícia divulgada pela revista Veja de que o governo avalia demitir o atual chefe do Itamaraty, Carlos França. Segundo a publicação, o presidente estaria conversando com especialistas da área internacional para encontrar um novo ministro. “Os dez novos ministros que nós temos pela saída dos mais antigos, que devem disputar algum cargo eletivo, foram indicados pelo próprio titular da pasta, estão indo muito bem”, concluiu.

Assista à transmissão da live no programa Os Pingos Nos Is: