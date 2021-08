Bolsonaro participa de motociata em Florianópolis

Presidente se reuniu com apoiadores, defendeu o voto impresso e disse que não vai ser ‘um ou dois ministros do STF que vão decidir futuro da nação’

JERÔNIMO DO CARMO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente se reuniu com apoiadores para mais um passeio de moto



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de um passeio de moto com apoiadores neste sábado, 7, em Florianópolis. A motociata começou por volta das 10h30 e provocou alterações no trânsito da cidade, além de aglomerações. O presidente não usava máscara. Após passar por diversos pontos da cidade, ele subiu em um carro de som e discursou para os apoiadores. O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, também estava presente. “É fácil ser comunista em um país livre. Eu quero ver é ser livre em um país comunista”, disse Bolsonaro. O presidente também voltou a defender o voto impresso. “Não vai ser um ou dois ministros do STF que vão decidir o destino de uma nação (…) Há mais de um ano eu venho advertindo que temos que ter eleições limpas no Brasil. Quem não quer eleições limpas e contagem pública de votos pode ser tudo, mas não é democrata. E quem não é democrata não tem espaço no nosso Brasil”, declarou. “Eu tenho limites. Alguns acham que são donos do mundo, vão quebrar a cara”, completou Bolsonaro.