Bolsonaro perde 81 mil seguidores após excluir canal no Whatsapp por engano

Ex-presidente disponibilizou novo meio de comunicação após perder transmissão no aplicativo de mensagens

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)



O ex-presidente Jair Bolsonaro excluiu seu canal de transmissão no Whatsapp neste domingo, 29. A informação foi confirmada pelo político nas redes sociais. Segundo ele, a ocasião se tratou de um engano e já existe um novo canal para manter as postagens. “Não sei mexer direito em novas ferramentas de internet e acabei, por engano, apagando nosso canal de Whatsapp que trazia mais de 81 mil seguidores e informações todos os dias”, disse. “Fui informado que sua recuperação parece não ser possível, portanto reiniciaremos nossa tarefa”, escreveu. Recentemente, o Whatsapp criou uma ferramenta que permite unir milhões de usuários em um canal de transmissão. Nele, o responsável publica conteúdos e links, enquanto os membros podem apenas reagir às mensagens. Estão disponíveis chats com diversos famosos, times de futebol, políticos e veículos de notícia.