Bolsonaro presta solidariedade a vítimas após fortes chuvas em Recife

Presidente mobilizou as Forças Armadas e liberou R$ 2,5 milhões do Ministério da Defesa e da Cidadania para auxiliar nos socorros da região

Foto: Alan Santos/PR - 05/05/2022 Presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com as vítimas de Recife após sobrevoo na região



O presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou suas redes sociais neste sábado, 28, para se solidarizar com as vítimas das fortes chuvas em Recife. No Twitter, o mandatário alegou que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa e da Cidadania foram mobilizados para prestar auxílios e pronto socorro na região pernambucana. Até o momento, pelo menos 33 pessoas morreram em decorrência dos fenômenos da natureza. “Nossos mais profundos votos de pesar e solidariedade às vítimas desse triste desastre, bem como as famílias que tiveram seus bens destruídos pelas chuvas. É um momento difícil para todos. Faremos o que estiver ao nosso alcance para amenizar essa dor. Que Deus abençoe a todos!”, disse o chefe do Executivo. Bolsonaro também ressaltou que 13 municípios passaram a integrar o reconhecimento federal de emergência e, com isso, terão acesso a R$ 2,5 milhões de recursos para socorro e assistência humanitária. Além das mortes, cerca de 1.000 pessoas tiveram que sair de suas casas após alagamentos e deslizamentos de terra no local.