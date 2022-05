Bolsonaro promete recriação do Ministério da Indústria e do Comércio

Presidente fez afirmação em evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e disse que deixará assunto nas mãos de Arthur Lira

LUIDGI CARVALHO / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro esteve em Belo Horizonte nesta tarde



O presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu nesta quinta, 26, enviar um projeto à Câmara dos Deputados para a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio, durante um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Durante solenidade que marcou a posse da nova diretoria da entidade, o presidente da República foi cobrado pela recriação da pasta pelo presidente da presidente da Fiemg, Flávio Roscoe. Bolsonaro pediu a palavra na solenidade e afirmou que atenderá a demanda. “Foi uma solicitação que, confesso, já estava um pouco madura, mas agora selou. Uma vez havendo uma outra oportunidade, ainda no corrente ano, vai estar nas mãos do [Arthur] Lira [presidente da Câmara] a recriação do Ministério da Indústria e Comércio”, disse o presidente.

Lira (PP-AL), que também estava presente na cerimônia, foi outro a discursar e pediu apoio para que Bolsonaro se reeleja. “Presidente Bolsonaro, o senhor hoje marcou com um gesto firme e simples uma promessa feita na frente de um público que é seu, que demonstrou ser seu, o retorno da criação do Ministério da Indústria e do Comércio no Brasil. Só precisamos de um pequeno detalhe de cada um: mais quatro anos para poder continuar fazendo as reformas que o Brasil precisa”, solicitou. O Ministério da Indústria e do Comércio foi extinto em 2019, após a posse de Bolsonaro, quando foi incorporado ao Ministério da Economia.