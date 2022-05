Bolsonaro questiona resultados do Datafolha e sugere que instituto ‘faz tabelinha’ com o TSE

Levantamento aponta que Lula tem 48% das intenções de voto, contra 27% do atual chefe do Executivo federal

Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro voltou a criticar atuação do TSE



O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta sexta-feira, 27, a pesquisa Datafolha que apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria as eleições em primeiro turno. O levantamento mostra que o petista tem 48% das intenções de voto, contra 27% do atual chefe do Executivo federal. Durante uma live, Bolsonaro sugeriu, sem provas, que o instituto está “fazendo tabelinha” com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele também afirmou que o presidente da Corte, Edson Fachin, “colocou Lula para fora” para que ele volte a ser presidente. “Será que o Datafolha está jogando, fazendo tabelinha com uma instituição por aí que diz que lá tudo é inexpugnável? O que está acontecendo?”, questionou. “Vamos ter eleições no corrente ano, e vamos ter eleições limpas. É o que o povo quer. Afinal de contas, a alma da democracia é o voto, e eleições democráticas evitam problemas sociais, é questão de soberania, garantia da nossa liberdade”, concluiu.