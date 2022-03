Bolsonaro reafirma não ter controle sobre a Petrobras: ‘Cobrem de quem é de direito, não de mim’

Presidente disse que a estatal é praticamente independente e pediu que a Justiça cobre a empresa, e não o governo

Alan Santos/PR Bolsonaro comentou reajuste dos combustíveis



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer nesta quinta-feira, 17, que não tem controle sobre a Petrobras e não pode interferir em relação ao preço dos combustíveis. Durante sua live semanal, o chefe do Executivo comentou a notícia de que a Justiça deu, na segunda-feira, 13, dois dias para que o governo explicasse o aumento. “Eu deixo claro para a Justiça brasileira: por favor, eu não tenho ascendência sobre a Petrobras. Se eu quiser trocar hoje o presidente da Petrobras, não posso trocar. A Petrobras é praticamente independente. Então cobrem da empresa. Seria uma boa ação por parte de vocês”, declarou. “Cobrem de quem é de direito, não de mim”, acrescentou. Bolsonaro vem cobrando a estatal por um reajuste no preço dos combustíveis após a queda do valor do barril de petróleo. “Qualquer nova alta a gente vai, da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada”, disse o presidente em entrevista à TV Ponta Grossa, do Rio Grande do Norte.

Assista à transmissão da live no programa Os Pingos Nos Is: