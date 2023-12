Bolsonaro se afasta de Ricardo Nunes e indica apoio a Ricardo Salles nas eleições municipais de São Paulo

Ex-presidente afirmou que endossar a candidatura do deputado seria uma forma de recompensá-lo pelo trabalho realizado durante sua gestão e declarou ser ‘simpático’ a ele

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Salles foi Ministro do Meio Ambiente durante governo de Jair Bolsonaro



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou nesta terça-feira, 12, apoio à candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL) à prefeitura de São Paulo. Desde o início da campanha eleitoral, os candidatos buscavam o endosso do ex-mandatário, que ora indicava que apoiaria o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), ora demonstrava mais inclinação com Salles. A confirmação veio em um vídeo divulgado por Salles em que um repórter da Jovem Pan questiona Bolsonato sobre o assunto. O ex-presidente, que tem se afastado de Nunes nos últimos meses, declarou que seu apoio seria uma forma de recompensar o ex-ministro do Meio Ambiente pelo trabalho realizado durante sua gestão. “Muita gente gosta do Salles, eu também sou simpático a ele”, iniciou. Ele acrescentou que São Paulo merece um representante que trabalhe pelo município, e não pelo partido. Salles prefeito”, afirmou no final.

No final de novembro, Bolsonaro afirmou que seu partido tem enfrentado problemas para definir os nomes para as eleições municipais de 2024. “Nós temos tido problemas. Vários nomes para disputar a prefeitura na mesma cidade. Isso não é fácil”, indicou. Entre os embates que o Partido Liberal em enfrentado está a definição para o candidato à prefeitura de São Paulo para o ano que vem. Enquanto o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, tem defendido a chapa com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Bolsonaro foge do apoio. “Por vezes, eu engulo o candidato do Valdemar, depois ele engole um candidato meu”. O ex-chefe do Executivo destacou que não adianta falar que o partido elegerá uma certa quantidade de prefeitos em um Estado sem a certeza dos compromissos desses eleitos do PL, inclusive para a corrida presidencial em 2026. “Alguns se aproximam da gente, porque o nome está bom, mas nós temos que dizer não também. Não tem como você ser feliz sem dizer não”, ponderou.