Bolsonaro se manifesta sobre atentado contra Kirchner: ‘Lamento’

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre a tentativa de atentado contra a vice-presidente argentina



O presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou nesta sexta-feira, 2, sobre a tentativa de assassinato sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O chefe do Executivo federal lamentou o ocorrido e revelou que uma nota será preparada em nome do governo federal, mas disparou ao comparar o episódio com a facada recebida em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 6 de setembro de 2018 durante ato de campanha para as eleições presidenciais do mesmo ano. “Eu já mandei uma notinha. Eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí. Lamento, já tem gente que quer botar na minha conta já esse problema. E o agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso no intento”, pontuou o presidente. Trata-se da primeira manifestação do mandatário ou do governo sobre o ocorrido. Identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, o brasileiro de 35 anos foi preso ao apontar uma arma de fogo para o rosto da vice-presidente enquanto a mesma saudava apoiadores na capital Buenos Aires e, ao tentar disparar, a arma falhou. Autoridades e políticos brasileiros manifestaram repúdio e solidariedade à Cristina após o ato.