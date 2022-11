‘Bolsonaro será nosso candidato a presidente em 2026’, afirma presidente do PL

Valdemar Costa Neto projeta a próxima eleição presidencial com o atual chefe do Executivo em seu partido, mas diz que só reconhecerá resultado deste ano após relatório das Forças Armadas

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 8, para anunciar que a legenda será oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva a partir de janeiro do ano que vem. O discurso era aguardado após rumores de que o PL deixaria o presidente Jair Bolsonaro isolado a fim de se aproximar do Partido dos Trabalhadores (PT), retomando uma composição que aconteceu nos dois mandatos de Lula, entre 2003 e 2010. “O Bolsonaro é nosso capitão, vamos segui-lo”, prometeu Costa Neto, que depois foi questionado se o atual chefe do Executivo voltará a ser candidato à Presidência. “Não tenho dúvida disso. Quatro anos não são nada. Ele é novo ainda. Será nosso candidato a presidente em 2026.” O político, no entanto, anunciou que a sigla vai aguardar o relatório das Forças Armadas sobre as urnas antes de decretar o e encerramento das eleições deste ano. “Dependendo do que apresentarem, vamos brigar para que o TSE responda.”

Bolsonaro, contou Costa Neto, será convidado a exercer o cargo de presidente de honra do PL. A ideia do presidente da legenda é colocar Bolsonaro “à frente desta luta que ele construiu”. O posicionamento coincide com o resultado eleitoral obtido pela legenda. Ao abrigar figuras notórias do bolsonarismo, a sigla conquistou a maior bancada do Congresso Nacional, com 99 cadeiras na Câmara dos Deputados e 14 senadores, sendo seis destes eleitos neste ano. “O bolsonarismo está ficando maior que Bolsonaro. Temos de trabalhar isso para que o pessoal não atravesse o samba, não passe do limite. Às vezes, o cidadão está tão revoltado que toma uma providência que não aprovamos, como fechar estradas e ruas.”