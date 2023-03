Bolsonaro será recebido por Michelle e vai se encontrar com parlamentares do PL

Partido vai organizar um café da manhã com o ex-presidente para que ele fortaleça laços com sua base

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/03/2023 Bolsonaro está há três meses nos Estados Unidos



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcará no aeroporto de Brasília nesta quinta-feira, 30, após três meses nos Estados Unidos. De lá, seguirá para a sede do Partido Liberal (PL), no Complexo Brasil 21, onde será recebido pela esposa, Michelle Bolsonaro, segundo informações do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. Também participarão da comitiva de recepção o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o secretário de relações institucionais da legenda, general Braga Netto, que ocupou dos ministérios no governo Bolsonaro (Defesa e Casa Civil). Além disso, foi agendado um café da manhã para que o ex-presidente se reúna com parlamentares do partido. O PL tem 99 representantes na Câmara dos Deputados e 12 no Senado Federal. O encontro, no entanto, será fechado. Não está prevista nenhuma manifestação oficial do ex-chefe do Executivo.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato. No país, ele participou de eventos com apoiadores, mas nas últimas semanas já estava acompanhando cerimônias do Partido Liberal de maneira virtual ou por ligação telefônica. Na semana que vem, ele assume formalmente a função de Presidente de Honra do Partido Liberal e deverá despachar normalmente em seu escritório. Na volta ao Brasil, Bolsonaro pretende atuar como oposição ferrenha ao governo Lula e trabalhar nas campanhas para as prefeituras. O retorno também faz parte de um projeção política para as eleições de 2026. O ex-presidente indicou que planeja voltar a concorrer ao cargo.