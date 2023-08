Bolsonaro, Tarcísio e Ricardo Nunes tem novo encontro nesta segunda

Políticos se reúnem na Prefeitura de São Paulo para almoço; cotado para vice, Fábio Wajngarten também estará presente

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2023 Expectativa é que um anúncio formal de apoio a Ricardo Nunes seja feito ainda nesse semestre



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai receber, nesta segunda-feira, 7, na sede da Prefeitura de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um almoço. A informação foi confirmada por Ricardo Nunes em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. Segundo o prefeito, o convite foi feito por ele com objetivo de apresentar a Tarcísio e a Bolsonaro o novo esquema de câmeras de monitoramento da cidade, o SmartSampa. Apesar disso, outros temas, como a Cracolândia e a eleição de 2024 devem fazer parte do encontro. Aliados do prefeito de São Paulo afirmam que o apoio do governador paulista e do ex-presidente “já está fechado” e que a questão “não deve encontrar entraves”.

A expectativa é que um anúncio formal de apoio a Ricardo Nunes seja feito ainda nesse semestre. Além de Tarcísio e Bolsonaro, o encontro desta segunda também vai contar com a presença do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, cotado para ser vice de Nunes e responsável por atuar na defesa do ex-chefe do Executivo em alguns processos. A expectativa é que ele possa se filiar ao Partido Liberal (PL). Essa não é a primeira vez que Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro aparecem juntos. Desde maio, eles já se reuniram pelo menos 5 vezes – a mais recente, há duas semanas, em um almoço na Zona Sul de São Paulo com diversos políticos. No encontro, várias autoridades pediram apoio a Nunes em 2024.