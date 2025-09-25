‘Bolsonaro tem chance de ser Presidente da República em 2026’, diz Valdemar Costa Neto à Jovem Pan

Líder do PL diz que visita entre Bolsonaro e Tarcísio não será sobre eleições presidenciais

Beto Barata/PL Valdemar reforçou que o partido seguirá ao lado de Bolsonaro e que qualquer decisão sobre 2026 será tomada no tempo adequado



O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, esteve nesta quinta-feira (25) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão preventiva domiciliar em Brasília. O dirigente partidário adiantou que não participará da reunião prevista para a próxima segunda-feira (29), quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve visitar Bolsonaro.

Em declaração enviada ao repórter Misael Mainetti da Jovem Pan, Valdemar afirmou: “Não vou participar, estive com o Bolsonaro hoje, não vai decidir nada agora. Ele tem chances de ser candidato.” O dirigente ressaltou que, apesar da atual situação jurídica de Bolsonaro, não há impedimento definitivo para uma eventual candidatura.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo ele, a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva serve como referência, já que o petista chegou a ser preso e hoje ocupa o Palácio do Planalto. Valdemar reforçou que o partido seguirá ao lado de Bolsonaro e que qualquer decisão sobre 2026 será tomada no tempo adequado.