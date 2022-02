Bolsonaro visita interior do Rio Grande do Norte e promove ‘jeguiata’; veja vídeo

Presidente foi ao Rio Grande do Norte para visitar obras de transposições de rios que devem levar água para regiões mais afastadas do Estado

Alan Santos/PR Presidente e comitiva utilizaram cavalos para se locomover em visita ao Rio Grande do Norte



O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) visitou a cidade de Jardim das Piranhas, no interior do Rio Grande do Norte, e promoveu uma ‘jeguiata‘ ao passear montando em jegues ao lado de sua comitiva pelas ruas do município. A maioria dos participantes não estava utilizando máscaras de proteção contra o coronavírus. Um vídeo do evento foi publicado por Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, em seu perfil no Twitter e mostra o presidente ao lado do ministro da Cidadania, João Roma, montando no animal. Depois de encerrar a ‘jeguiata’, Bolsonaro participou de um evento sobre obras de transposição que devem levar água para o interior do Estado. No local, houve uma grande aglomeração de cidadãos que compareceram ao local para ouvir e ver o presidente. Confira registros da ‘jeguiata’ e do evento: