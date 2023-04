Botão de pânico, seguranças desarmados e psicólogos fazem parte de pacote para escolas que será divulgado por Tarcísio nesta quinta-feira

Palácio dos Bandeirantes também deve ampliar o trabalho de monitoramento de redes sociais e aumentar o número de psicólogos à disposição de alunos, responsáveis e professores

Reprodução/Jovem Pan News Anúncio deve ser feito nesta quinta-feira, 13



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai anunciar, nesta quinta-feira, 13, um pacote de medidas para aumentar a segurança nas escolas do Estado. Pela manhã, ele fará uma visita à Escola Estadual Thomazia Montoro, alvo de um ataque que terminou com quatro pessoas feridas e uma professora morta no início do mês. A expectativa é que Tarcísio divulgue a implementação de um “botão de pânico” em aplicativos de celular. A ideia é que alunos e professores possam acionar o dispositivo e alertar as autoridades sobre uma eventual ocorrência. Além disso, o governo deve ampliar o trabalho de monitoramento de redes sociais e colocar um maior número de psicólogos à disposição de alunos, responsáveis e professores. Em evento em Campinas nesta terça-feira, 11, Tarcisio de Freitas também afirmou que vai colocar seguranças privados e desarmados dentro das escolas. Segundo o governador, o objetivo é “criar vínculos” com a comunidade escolar. Também está previsto um reforço da ronda escolar.

Cracolândia

Para esta quinta-feira, também estão previstos novos anúncios da Secretaria de Segurança Publica de São Paulo (SSP-SP) com ações de combate à Cracolândia. As novas medidas aparecem em um momento de aumento da violência na região central de São Paulo, com saques, tentativas de furtos e confrontos. O governo paulista diz que já reforçou a segurança na região. Já dentro da Prefeitura de São Paulo, cresce a ideia de que a interção compulsória (ou seja, por determinação judicial) de dependentes químicos é a única alternativa para resolver a questão. Interlocutores da gestão dizem, no entanto, que o desafio é conseguir o convencimento da opinião pública sobre o assunto. Atualmente, cerca de mil pessoas frequentam a Cracolâdia, segundo estimativa da gestão Ricardo Nunes.